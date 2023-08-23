目前東南亞的鋼鐵產能每年為3,353萬噸，集中在越南、印尼、馬來西亞、泰國等國家，不過這些國家都還有增加產能的計畫，美國全球能源監測機構指出，越南目前有越南河靜鋼、和發鋼廠等兩大鋼廠，年產能1,460萬噸，越南河靜鋼據了解接下來幾年還要再增加1,400萬噸的新產能。

印尼鋼廠則有國營的Krakatau和合資企業Krakatau POSCO，兩家公司加起來年產能為608萬噸，電爐、高爐各半，未來可能還會投產700萬噸。另一家印尼德信鋼目前年產能600萬噸，具美國全球能源監測機構估算，未來新增產能為1,400萬噸。

馬來西亞金獅集團則是東南亞最大電爐廠商，年產能515萬噸。據了解該集團預計建造一座轉爐石（BOF）廠，增添新產能160萬噸。

而泰國電爐廠G Steel近期才被日本製鐵收購，該廠的年產能為170萬噸，未來營運也可能調整，產能可望向上提升。