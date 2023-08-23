家住大湖鄉的張姓婦人平時務農為業，日前在臉書上認識一名自稱美國人的男子，雙方聊了半個月後透過加Line變成好友，對方即透過Line表示，要寄送婦人一個裝滿錢的包裹給她，隨後婦人接到「包裹公司」說需先支付關稅新台幣5萬元才可報關，被害人不疑有詐，前往大湖郵局臨櫃匯款。隨後對方再度開口要求再匯25萬元保證金，才能領取包裹，張婦再次前往大湖郵局臨櫃匯款，承辦行員發現有異，立即通報警方到場協助，成功攔阻婦人被騙。

大湖分局長宋俊良表示，詐騙集團以俊男、美女的大頭照，於交友APP或FB等社群平台隨機加好友，或在FB文章留言處隨機搭訕，自稱是戰地軍官、聯合國維和部隊或駐外工程師等身分，每天透過網路對你噓寒問暖、喊你寶貝親愛的，讓當事人產生戀愛的感覺。培養感情一段時間後，開始向你表示自己有大筆積蓄、退休金怕無法安全保存，想放在包裹寄到台灣給你保管、請你代收，之後想來台灣和你共度餘生，或是向你表示想來台灣和你見面，但是需要請假，請你寫信給軍隊或聯合國。

接著以包裹卡在機場或港口需要繳納關稅、運費、手續費等名義，限期要求你代轉帳、匯款，關卡重重，等被害人匯款之後又重複以上說法並編造理由，要你持續匯款繳保證金，直到後來聯繫不上、人間蒸發。

警方呼籲，網路交友有高度的風險，詐騙集團潛藏在網路世界裡，騙你感情又騙你錢，請保持警覺，提醒自己「聊天還可以、談錢就免談」，留意從未見面的陌生人和你聊天後，開始以各種理由要你匯款就是詐騙，記得趕快撥打「165」反詐騙諮詢專線即時查證。