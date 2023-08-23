基隆護海公投今年4月遭行政院撤銷，公投領銜人王醒之及基隆市政府都向行政院提起訴願，但日前遭訴願審議委員會駁回。基隆市長謝國樑表示，將評估其他救濟方式，不排除提行政訴訟。

去年6月，公民團體守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」，反對台電打算在基隆外木山海岸填海造地，建設第四天然氣接收站。但前任基市府認為該公投是否地方自治事務認為有疑義，報請行政院認定。去年11月，內政部認定非屬地方自治。

不過今年2月底，基市府發文給公投發起人補正提案主文及理由，後審查後通過。但今年4月，行政院認為基市府違反憲法及中央法規，發函撤銷，要求市府停止執行後續作業。

為此，基隆市政府及護海公投領銜人王醒之表示不服，分別向行政院提出訴願。但行政院訴願審議委員會，8月17日認為，基隆市政府及王醒之提起的這兩項訴願無理由，依《訴願法》決定駁回，維持原處分。並表示如不服決定，得向台北高等行政法院高等行政訴訟庭提起行政訴訟。

對於行政院駁回訴願結果，基隆市長謝國樑23日上午受訪時表示，他到現在還是清楚主張這項公投是基隆人應有的權益。他認為，雖然訴願被駁回，基隆市府會審慎評估其他救濟方式，包括提起行政訴訟，後續待市府內部討論完畢後，會給外界明確的答覆。

護海公投領銜人王醒之則認為，雖然對訴願結果不感到意外，但仍感到非常遺憾。他指出，這不僅只是涉及能源轉型議題，更攸關是否剝奪憲法所保障的地方自治權利議題，此處分完全顯示行政院長陳建仁及旗下部會的中央集權，更不願開放討論，用盡手段只為剝奪基隆人聲音。

王醒之說，守護外木山行動小組會窮盡一切法律救濟途徑，更不排除將來提起憲法訴訟，以捍衛憲法所保障的地方公投。

不過，基隆市民進黨立法委員提名人鄭文婷表示，尊重訴願結果。在地民眾支持協和發電廠更新案由燃油改為燃氣，降低空氣污染。為了讓基隆環境乾淨、空氣更好，第四座天然氣接收站（四接）有其需要，但中央也有必要盡力降低對地方環境的衝擊。尤其，台灣正努力朝向2050淨零碳排總體目標邁進，不論訴求環境轉型、還是產業升級、促進地方發展，大家為了更美好的台灣，更美好的基隆，在四接的議題中「沒有人是局外人」。