今物資車今裝滿民生用品送往各鄉鎮市公所，讓案家不必奔波就近領取、更方便。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

社會局長張翠瑤說，一分物資箱價值1000點，內容物超過1000元以上價值。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

一分物資箱價值1000點，內容物超過1000元以上價值。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

社會局與物資銀行合作發放獎勵物資箱，提供給半年內穩定繳存家戶1000點物資點數。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，鼓勵經濟弱勢戶儲蓄，政府再依案家自存款金額，提撥等值金額至該帳戶，家長1年最多可存1萬5000元，嘉義縣社會局更提供半年內穩定存錢的家戶獎勵物資，物資箱價值逾千元，今物資車裝滿民生用品送往各鄉鎮市公所，讓案家不必奔波就近領取、更方便。

截至今年2023年8月止，嘉義縣有661人符合申請兒少帳戶資格，目前共505人申辦，開戶率達7成以上，為鼓勵符合者開戶穩定儲蓄，社會局與物資銀行合作發放獎勵物資箱，提供給半年內穩定繳存家戶1000點物資點數，民眾可自行到物資銀行各分站選取所需用品，或由物資銀行將等值物資裝箱，送到各鄉鎮市公所，讓民眾就近領取。

社會局指出，嘉義縣的開戶率、繳存率均有顯著提升，至於2021年提供穩定繳存獎勵物資包給207人，2022年285人領取，今天發放2023年上半年度獎勵物資，共366人符合，人數日漸成長。

社會局長張翠瑤說，一分物資箱價值1000點，內容物超過1000元以上價值，鼓勵兒少家庭每月固定提撥，不論500元、1000元還是1250元，兒少滿18歲後便有一筆資金安心就學、創業，政府也會依案家自存款金額，提撥等值金額至該帳戶，家長1年最多可存1萬5000元，換算18年最高可領回54萬元，儲蓄第1桶希望。

社會局指出，自去年起，九華山地藏庵、鎵興國際（股）公司董事長黎金生、中華安歲太子慈善功德會等部分民間資也開始挹注資源，協助脫貧。

慈善團體協會理事長周信成表示，今物資貨車將151箱獎勵物資，由物資銀行員工及社會局社工送到東石、布袋、民雄、溪口、大林、竹崎、梅山等鄉鎮市，物資包裡有白米、麵條、民生用品以及兒童用品如尿布、奶粉等，一應俱全。