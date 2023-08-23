成功國小目前組裝東棟鋼構部分，預計8月31日組裝完成。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真 )

台南市中西區成功國小配合赤崁文化園區整體規畫，2018年8月起暫借文賢國中閒置教室上課，同年底開工，原本預計2021年底完工即可返校，未料一開工就挖掘到遺構，停工1年多，2020年才復工，當年小一新生搬到他校上課，轉眼要畢業還回不去，整體工程預計明年2月完工，但暑假後才正式重返校園上課。

已有百年歷史的成功國小緊鄰著赤嵌樓、台灣縣署遺構等重要文化資產，學校也一併被納入赤崁文化園區進行整體規畫與整建，成功國小師生也因此從2018年暫時離開校園，棲身在文賢國中上課，期間不斷有民代關切施工進度，希望讓學生盡快回到學校上課。

台南市文化局指出，工程原訂明年2月即可完工，但為了完備校園設施，將由教育基金新增撥付3000萬元，提升成功國小新設硬體環境包括升級影視音、空調與教室門窗、櫥櫃等，此外，基於讓校園軟硬體充分整合，日後無需再進行其他擴充項目，未來校園交付校方時也不必與工地共存，經考量公共安全、依法取得使用執照及室內裝修執照，教育局、校方及家長會溝通下，預計師生明年暑假過後才正式重返校園。

目前成功國小工程進度包括北棟教室部分已完成結構體，刻正進行室內施工；東棟教室近日雖因西南氣流頻頻降雨，致使無法順利進行鋼構電銲作業，不過各鋼鐵構件均已至現場備妥，預計9月初可完成建築物鋼構，其餘建築工程進度也正持續推進，希望如期完成赤崁文化園區最重要的一塊校園設施拼圖。