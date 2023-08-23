勞保欠費高達60億！據最近一次的精算報告勞保破產已迫在眉睫，勞保欠費卻達近60億元，勞保局官員表示，為了把關保險基金，除了會對欠費負責人暫行拒絕給付外，也會對主持人、代表人及負責人要求給付積欠保費及滯納金、不給付就強制執行。

據勞保局統計，勞保累計欠費逐年增加從2016年的46億、2021年已累積至56.6億、2022年10月甚至達61.2億餘元。依勞保條例規定，投保單位如無財產可供執行或其財產不足清償時，負責人對逾期繳納有過失，應負損害賠償責任。勞保局官員表示，該損害賠償為公法上的損害賠償，去年也修正相關辦法，今年2月起也分批對欠費投保單位負責人寄發限期繳納函，如仍未繳納，也陸續移送行政執行。

勞保局保費組組長吳品霏表示，經過催收後，有9成事業單位也均已繳納，截至今年6月底為止，欠費已縮減近2億元。她說，勞保保費收繳率整體達99.42％，且如果事業單位積欠保費，未來負責人領取給付時將要求清償積欠的保費並拒絕其領取給付。

至於部分負責人積欠保費遭暫行拒絕給付，法院以超過行政程序法10年請求權時效或未證實雇主有過失判勞保局敗訴，外界建議應修正勞保條例，吳品霏說，由於繳費為基金財務的基礎，因此若有欠費勞保局就會暫行拒絕給付，且勞工保險爭議審議會及勞動部訴願會也認同勞保局見解；勞動部勞動保險司司長陳美女說，勞保修法茲事體大，會看有無需要修正的地方檢討。

至於勞工退休金部分，僱主共積欠55.6億餘元，包括退休金27.5億元、滯納金 28億餘元，勞保局勞工退休金組組長楊佳惠說，如果雇主積欠勞工退休金，會要求限期繳納，未繳納每天加徵3％至最高一倍為止，並移送強制執行，如果事業單位沒有資產，則會對負責人追討。