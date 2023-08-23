佳世達近期正式取得TUV NORD的ISO/SAE 21434認證，並於23日舉行授證儀式，包括TUV NORD台灣區總經理葉政治、佳世達總經理黃漢州、佳世達商業暨工業用產品事業群總經理林裕欽均親自出席授證典禮。

佳世達總經理黃漢州表示，車聯網快速發展，車用網宇安全領域不容忽視，佳世達從ISO 26262道路車輛功能安全標準到ISO/SAE 21434國際車用網宇安全標準，逐項取得相關認證，確保車載系統中的數據傳輸，皆為安全可靠，防止數據外洩及干擾，提供客戶更先進、安全的車載系統，打造讓駕駛更安心的車用產品。

佳世達在原有IATF 16949車用品質管理系統及ISO 26262道路車輛功能安全標準的基礎上，整合ISO/SAE 21434國際車用網宇安全認證，提供更加嚴謹的生產製造流程，持續強化車用領域的風險管理，提供整體的安全解決方案，降低車主於道路行駛時的資安風險與人身安危，提供更全面的安全防護。

ISO/SAE 21434為國際標準化組織(ISO)制定，針對汽車和道路車輛的網絡安全工程，提供統一的網路安全標準，確保現代汽車產業，從設計開發、生產到生產後的整個生產周期，都應具有安全設計，重視風險管理，並能涵蓋至整個供應鏈。

過往汽車像座孤島，無法與網際網路連接，隨著汽車數位化，為車主帶來便利的科技，同時，隨之衍生各項資安風險，不容小覷，為保護駕駛、乘客和行人權益，車聯網安全與車用安全備受關注，佳世達將持續導入對資訊安全(cybersecurity)的重視於車用供應鏈產品中，強化網宇安全以服務全球客戶需求。