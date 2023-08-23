大陸外交部譴責說，不顧周遭鄰國反對，日本還是恣意要排放核汙水入海，日方聲稱這些汙水已處理過，但核汙染的疑慮仍在，只是把風險轉嫁給其它國家，這真是一種極度自私且非常不負責任的行為。

倘若日本真的從24日照原定計畫排放核汙水入太平洋，大大質疑檢測精準性的大陸政府誓言，一定會採取必要措施堅決維護海洋環境、食品安全以及民眾健康。

據悉，日本首相岸田文雄22日親自確認啟動核汙水的排放計畫，並準備九月將與中國大陸總理李強會面。不過，若日本不顧大陸抗議，真的將這些核汙水排入海洋中，屆時可不可以如願見到李強，也還是個問號。

中國大陸把報復的準星瞄準日本農產品與海鮮食品。根據彭博社資料，去年大陸向日本採買的農漁產品為2,780億日圓，約19億美元。同時，也買了約2090億日圓的香港政府23日證實，將擴大從日本進口的禁令，包括地區以及商品等，從海鮮到海藻都有。

香港米其林星級餐廳Godenya曾指出，正在找尋日本海鮮商品的替代品。日本海鮮出口業者的業績恐將堪慮。23日日股中，日本大型漁產食品商瑪魯哈日魯（Maruha Nichiro）跌0.66%，但Nishimoto卻漲0.56%。

日本地區以外的水產品供應商，股價開始有反應，像是韓企的Sajo Seafood飆升28%，陸企的大湖水殖（Dahu Aquaculture）大漲10%。是否能做出美味泡菜的關鍵調味料海鹽，以及相關產品的廠商，也因日本海鮮出口業者遭到封殺而得利。