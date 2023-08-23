美國空軍再度測試原型AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）

美國空軍19日進行了原型AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）的最新試射，收集了希望有助於開發未來高超音速武器的數據。他們在聲明中說，B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機在南加州外海試射了這款洛克希德馬丁（Lockheed Martin）打造的原型飛彈。

綜合外電22日報導，這次「空射快速反應武器」試射是3月失敗以來的第一次。不過，美國空軍在宣布這次試射後，卻不提是否達成目標。就像上次一樣，美國空軍一開始也不肯說，試射成不成功，而這令人聯想起他們以往試射失敗的反應。

不過，美國空軍強調，雖然他們不多談具體的測試目標，但新測試獲取了獨特的寶貴數據，以進一步推進如「空射快速反應武器」，還有「高超音速攻擊巡弋飛彈」（HACM）等一連串計畫。此外，聲明中說，他們還驗證並提高了測試和評估能力，以繼續開發先進高超音速系統。

分析指出，儘管這次試射可能成功，或起碼達成部分目標，但美國空軍沒有這樣宣布，便暴露了一個現實，那就是可能又遭遇了一次失敗。

有趣的是，3月「空射快速反應武器」試射失敗後，引發各方推測，認為空軍將專注另一個高超音速項目，也就是「高超音速攻擊巡弋飛彈」。儘管美國空軍並未明確提及將放棄「空射快速反應武器」，但雷神（Raytheon）和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）正在開發「高超音速攻擊巡弋飛彈」。

美國議員已對軍方並未盡力研製並部署高超音速武器，以及美方可能在高超音速戰力上落後中俄表達關切。