（16：10更新）新北市、台北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨訊息，持續至16時30分。午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布16縣市大雨特報，今日基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，以及新竹到雲林山區、宜花山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。氣象局指出，尤其午後大台北及各山區雨勢較明顯。

同時，氣象局發布嘉義縣、南投縣、雲林縣大雷雨訊息，持續時間至16時15分；台北市、新北市、基隆市持續時間至17時30分。新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布山區暴雨災防告警，持續時間至18時2分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。

全台16縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，今天（23日）各地還是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，白天要注意高溫，普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地、中部近山區及花東縱谷局部有可能來到36度以上，且近中午紫外線偏強，外出請務必做好防曬並多補充水分。

全台16縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

降雨方面，上午在雲林以南的沿海有零星短暫陣雨，而午後因熱力作用，各地都有雷陣雨發展的機會，尤其大台北及各山區雨勢較明顯，有大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，下午請留意天氣的變化並攜帶雨具備用。