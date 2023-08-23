「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」將於26、27日在高雄大遠百追夢廣場盛大展開。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

最受期待、令人垂涎三尺的「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」將於26、27日在高雄大遠百追夢廣場盛大展開，今年高市府觀光局特別納入國際炸物主題，將活動升級為國際級美食盛典，可望吸引更多海內外遊客聞香而來，歡迎各地遊客趁著暑假尾巴到高雄享用美味炸物。

高市府觀光局表示，今年鹹酥雞暨國際炸物嘉年華除了有30家全台頂尖台式鹹酥雞名店登場較勁，更邀請國際知名星級飯店、米其林必比登名店及異國特色餐廳等11家異國炸物共襄盛舉。同時搭配台灣啤酒、德式生啤、可口可樂、奶茶、連鎖茶飲等各式飲料，共組2023年最銷魂的美食聯盟。

高市府觀光局長高閔琳進一步說明，這次「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也將舉行年度雞王評選，邀請國立高雄餐旅大學中餐系老師陳正忠、資深美食記者顏怡今、知名美食網紅克里斯丁等7位專業評審團，選出「評審團大獎」、由校園大使評出「雞不可失獎」，及邀請現場民眾投票選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等。

觀光局提醒，鹹酥雞嘉年華2天活動期間，大遠百周邊道路將實施管制，管制時段為活動當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路（中華四路-中山二路）、中山四路（三多四路-新光路）、新光路（中山二路-中華四路）禁止臨時停車。建議民眾搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，出站即可輕鬆抵達會場，或搭乘輕軌至高雄展覽館站，沿新光路步行約9分鐘即可抵達。

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