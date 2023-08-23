UNDER ARMOUR「UA ANYWHERE」系列服飾造福運動愛好者，夏日揮汗不怕全身濕黏。（UNDER ARMOUR提供／朱世凱台北傳真）

夏日穿搭講求透氣舒適外，外型同樣要炫酷搶眼。運動品牌New Balance本季於NB 1906 潮流形象店獨家販售的SDS (Shanghai Design Studio) 系列服飾釋出盛夏新品，以清爽色調的印花短袖上衣、輕薄百搭的襯衫外套，與能適應秋天氣候的棒球外套為主力單品；UNDER ARMOUR因應運動愛好者需求，推出全新「UA ANYWHERE」系列服飾，提供輕便靈活又率性時尚的風格。

New Balance本季SDS主打單品——印花短袖上衣，選用童趣的插畫與清新的色調作為設計靈感，透過花朵、仙人掌與隨性揮灑的色塊，反映短暫休憩後回歸原始的純粹本心；另有近期流行的工裝風設計襯衫外套，兼具出色造型和實用機能，不僅輕薄且具備防水特性，多口袋設計更能應變各種突發狀況。品牌也特別邀請到亞太區形象大使IU (李知恩)穿上夏季新品，以淡藍色的ONE-TONE色調詮釋夏日清新的鄰家少女氛圍，上身穿著NB ATHLETICS的休閒短袖上衣，搭配同色系的網布拼接327鞋款，舉手投足間散發青春活力的氣息。

UNDER ARMOUR為幫助運動愛好於各種環境下皆能擁有舒適運動體驗，推出全新「UA ANYWHERE」系列服飾。整體採用綠色以及黑、白作為系列配色，該系列融合品牌LOGO與幾何圖騰，打造出一系列象徵自由不設限、隨心暢動的運動態度。其中上衣採用棉柔觸感材質，減少肌膚摩擦同時擁有絕佳透氣排汗效果；長褲則採用品牌STORM防潑水科技訴求無畏風雨也能盡情揮汗。四向彈力伸縮材質提供更佳的延展性，輕量彈性材質不僅提升靈活度，也加強包覆感與支撐性。