雲林縣北港轉運站一旦設立，可與周邊店家形成新商圈。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮台汽車站閒置20餘年，雲林縣政府原本與國有財產署合作計畫開發為「北港轉運站」，但去年5月國產署片面解約決定自行招商，經過1年多尚無進展，近日國產署有意重啟合作，雲林縣長張麗善23日盼中央與地方盡速重啟合作，不希望因選舉因素阻礙地方發展。

張麗善表示，縣府自2019年啟動北港轉運站案後，即自籌經費展開評估，期間中央也編列經費補助，已作好完整規畫，並舉辦公聽會與招商會，原本去年10月就要發包招商，但去年5月國產署一紙公文片面與縣府解約，中央與地方政府契約竟沒有取得共識就解約，實在令人無法理解。

張麗善說，解約起因來自哪裡她並不知道，是不是因為選舉惹的禍？現在又因考量選舉要啟動合作？這當中很多人點滴在心頭，整件事的來龍去脈大家都非常清楚。不過對於國產署再啟動合作樂觀其成，縣府之前陸續發公文希望重啟合作，國產署均置之不理，希望這次國產署能主動發公文給縣府。

北港鎮長蕭美文提到，嘉義客運設站在北港商區文化路上，車輛進出可能造成交通阻塞，對民眾而言很不方便，若設轉運站將各家客運車輛集中在一起，對北港不僅有轉運與改善交通功能，轉運站的美食街、旅店也可帶動地方發展，與周邊星巴克、麥當勞、肯德基、家樂福形成新商圈。

縣工務處長汪令堯指出，縣府原定2022年10月招商，但同年5月與國產署洽談土地合作改良事宜時，國產署卻以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由，片面宣布與縣府合作破局，堅持以「無轉運機能之商業開發」獨力進行招商，導致地方多年期待落空，令人感到相當無奈。