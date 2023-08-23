國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）周三公布對台灣的經濟預測，受全球經濟放緩影響，以及疫後半導體產業失去動能，惠譽預估今年台灣經濟成長率可能下滑至1%，但隨著科技業景氣好轉，明年台灣經濟成長率可望反彈至2.8%。