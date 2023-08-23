去年台灣的國內生產毛額（GDP）成長2.4%。
惠譽亞太區主權信評部門主管Thomas Rookmaaker周三在台灣舉行的記者會上表示，惠譽維持對台灣的「AA」信評不變，並給予「穩定」的信評展望。
此外，近來中國房地產業頻頻爆雷，以及穆迪、標普全球（S&P Global Ratings）接連調降美國地區銀行信評，但惠譽表示，這對台灣的影響都不大。
國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）周三公布對台灣的經濟預測，受全球經濟放緩影響，以及疫後半導體產業失去動能，惠譽預估今年台灣經濟成長率可能下滑至1%，但隨著科技業景氣好轉，明年台灣經濟成長率可望反彈至2.8%。
去年台灣的國內生產毛額（GDP）成長2.4%。
惠譽亞太區主權信評部門主管Thomas Rookmaaker周三在台灣舉行的記者會上表示，惠譽維持對台灣的「AA」信評不變，並給予「穩定」的信評展望。
此外，近來中國房地產業頻頻爆雷，以及穆迪、標普全球（S&P Global Ratings）接連調降美國地區銀行信評，但惠譽表示，這對台灣的影響都不大。
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