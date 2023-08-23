台北市房價高，不少年輕人轉戰新北市林口買房，不過一名網友洋洋灑灑列出住在林口的缺點，認為濕氣重、交通差、生活機能不足，晚上一片漆黑；他好奇問「沒人發現叫人在林口買房子是騙人入坑嗎？明明不適合居住，為何還一堆鄉民把它吹得這麼好啊？」貼文引發許多討論，大多人認為「現在林口生活機能明明很好」、「林口已經自成一個市中心了」；也有網友認同原PO「那個交流道真的塞到懷疑人生」。

一名網友在批踢踢發文表示，林口濕氣重、冬天超冷風又大，交通差到不行，上下班一定塞車，「通勤到台北7點就要起來，回到家都超過9點了。」另外，附近只有一間Outlet，其他生活機能幾乎沒有，到了晚上一片漆黑，完全沒夜生活。

原PO認為，林口明明是一個不適合人住的地方，卻搞到一堆人住，「最可怕的是，住那裡的人還一堆人自我感覺良好，說住很舒適，叫別人去投資。」他疑惑問「沒人發現叫人在林口買房子是騙人入坑嗎？為何一堆鄉民把它吹得這麼好啊？」

這篇發文引起熱烈討論，許多網友都認為，「林口位置方便，去北去南都可以」、「林口不要住新市區，舊市區機能比較好」、「林口已經自成一個市中心了」、「這種地方才好，有錢人都喜歡安靜的環境」、「台北外圍區不都這樣嗎？北基隆、南林口都很潮濕。」

也有網友直言「那個交流道真的很夭壽，塞到懷疑人生」、「因為新北已經買不起了啊」、「買得起市區幹嘛住林口」、「預算到哪裡就住哪裡啊」。

至於房價的部分，有住在林口的網友表示，當初買房的時候一坪26萬，現在要43萬了，「結果還不是漲翻天，當初沒買的都後悔。」