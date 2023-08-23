宜蘭縣內公有公共停車場有99處，但根據審計室資料，僅3處停車場共設置12個充電樁，23日宜蘭縣議員謝燦輝在議會臨時會指出，電動車愈來愈普及，宜蘭縣設置充電樁卻跟不上，交通處回應說，已盤點縣管公共停車場需求向公路總局提案申請補助，未來設置充電樁的停車位至少會達2％。

審計室資料指出，經濟部建議2025年前6都以外的公有路外停車位，設置停車位總數0.5％的慢充充電樁，具有400個停車格以上的停車場優先設置快充充電樁；截至去年9月底，宜蘭縣內公有公共停車場99處，小客車停車格總數1萬589個，400個停車格以上1處，但並未設置快充充電樁。

宜蘭縣僅中興文創園區、羅東公正國小、礁溪國小等3處停車場，共設置充電樁12個，其餘96處、9683個停車格均未設置公共充電樁；縣府已另在宜蘭、羅東轉運站停車場分別增設2個及12個充電樁，但合計共26個充電樁，仍低於經濟部建議的0.5％、52個數量。

除此之外，謝燦輝指出，宜蘭縣10大觀光景點的停車場，也都沒有設置充電樁，他要求不多，但至少這些觀光景點的停車格充電樁要慢慢補齊。

縣府交通處指出，公路總局有補助計畫補助公有公共停車場的主管機關來申請設置充電樁，交通處已經針對縣管公共停車場彙整需求，提出補助，至少會達規定的2％；至於路邊停車格因充電樁位置可能會跟車輛停車產生衝突，並未規範設置，也不在補助之列。

交通處表示，縣管公共停車場計有41處，只要是縣管的停車場，交通處已彙整跟中央提出申請設置充電樁的補助，非縣管的公有停車場也都有通知，協助告知提案補助；交通部有設置管理辦法，草案是公有要2％車位有充電樁，私有是1％，如管理辦法公布施行後、經過2年緩衝期仍未設置，縣府將依停車場法及相關辦法規定辦理。