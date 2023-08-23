去年都因為傷勢缺席羽球世界錦標賽的日本奧原希望、印度辛度兩位名將，今年在丹麥哥本哈根舉辦的世錦賽於女單第2輪32強賽交手，在這個大舞台，奧原希望打出了希望，辛度卻面對了絕望。

奧原希望去年是右腳骨疲勞性骨折，辛度則是左腳踝疲勞性骨折，兩人缺席去年在日本東京進行的世錦賽，狀態也受到傷勢影響，今年兩人在世錦賽交手，奧原希望21比14、21比14擊敗辛度，其中第2局奧原克服開局0比9劣勢，直落二沒讓比賽出現變化，是她今年不過第2度打進單站賽事16強，其他6站賽事一輪遊。

「雖然比賽早早出局，但我不該失去希望。」奧原這麼說，「我應該要相信自己，我知道輸球很難受，因為自己付出很多努力卻沒有效果。重要的是，我可以回到球場精進身體及心理上的技巧，能夠更強壯地回歸。」

因為打出本季目前算是不錯的表現，奧原希望臉上露出笑容，她說：「今天感覺好多了，打起來也不緊張，是我面對優秀對手的自我挑戰，雖然第2局開局0比9很糟，但當我拿到第11分後，信心都回來了。」奧原並說，自己現在狀況跟全盛時起比，大概只有50％、60％水準。

2017年世錦賽女單金牌戰奧原希望經過110分鐘擊敗辛度、搶下金牌，這次再度於世錦賽拿下交手勝利，奧原說：「當然每次對上辛度都覺得很特別，我們在奧運、世錦賽都交手過，每次對戰都很特別。」

拿到今年第3勝，奧原坦言內心百感交集，她也珍惜每場比賽，專注在每一拍、每一分，也終於跟上其他選手的腳步，感受到角逐巴黎奧運席位的旅程展開，「能站上球場很不容易，感謝很多人的幫助，我很高興來到這裡，雖然還沒展現出最好的一面，但我會為了一直等待我的球迷努力持續進步。」