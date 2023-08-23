美國南部田納西州（Tennessee）的卜萊特動物園（Brights Zoo）3週前誕下一隻天生就沒有網紋的長頸鹿寶寶，躍居頭條新聞。

法新社報導，動物園園長大衛．卜萊特（David Bright）表示，這隻沒有網紋的「網紋長頸鹿」非常罕見，牠於7月31日出生，目前身高約182公分。

他表示，這隻母長頸鹿是「美麗的純棕色」，身上沒有任何長頸鹿特有的斑紋，這些斑紋能夠幫助長頸鹿在野外進行偽裝。

他說，日本1972年也曾誕下過無網紋長頸鹿，而這次出生的長頸鹿是繼日本之後，第1隻天生就沒有網紋的長頸鹿。

動物園目前正在臉書（Facebook）粉絲團舉辦命名活動，將從粉絲提供的名單中替這隻長頸鹿寶寶命名。

他在聲明中表示，這隻長頸鹿寶寶「正在細心的母親及動物園專業人員的照料下成長」，期待媒體的關注能夠讓人們更加認識野生網紋長頸鹿正在面臨的威脅。

動物園創辦人東尼．卜萊特（Tony Bright）說：「野生長頸鹿正默默走向滅絕，僅僅過去30年間，野生長頸鹿群就已減少約40%。」