清原果耶（左起）與岡田將生在《快一秒的他》再度合作。（甲上娛樂提供）

日片《快一秒的他》由岡田將生、清原果耶擔綱主演。女主角清原果耶雖沒能在台北電影節時跟著導演山下敦弘、宮藤官九郎、男主角岡田將生來台，但她也撥冗與台灣媒體連線專訪。提及拍片過程，她認為自己跟岡田將生一樣，也是「快一秒」個性的人。儘管如此，為了詮釋「慢一秒」的角色麗華，她笑稱自己在片場都是在慢慢來的狀態內，跟岡田將生剛好錯開。

談到對台灣的印象，清原果耶對「蛋餅」展現了高度的興趣跟熱情。甚至專業地講出：「要吃豬肉蛋餅配上醬油膏、起司。」、「回日本後想找材料還原台式蛋餅，但沒有找到適合的口味。」除了台灣的食物之外，她也提及台灣的氣候宜人，是她很享受待下的地方。

清原果耶在《快一秒的他》裡飾演的是台版《消失的情人節》裡劉冠廷做什麼都「慢一秒」的角色。提到揣摩的過程，清原果耶也盛讚劉冠廷在電影中無論是穿搭、神情、氛圍，整個人都把角色塑造的很成功，這也是她在看《消失的情人節》時覺得很驚艷的地方。

清原果耶接著被問及「平常就長得很可愛了，要怎麼樣讓自己變成沒有存在感的人？」她害羞笑說：「會盡量讓自己有點小駝背，營造隱藏在背景的感覺。」