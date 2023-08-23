萬里區長粘雪琴（左）表示，高山地瓜種植的時間比一般地瓜多半個月至20天，所以萬里在地的雙興地瓜品質特別佳，歡迎民眾欲購從速；右為知名廚師蔡季芳。(黃敬文攝)

每年產季僅有8月到9月的「萬里雙興高山地瓜」迎來熱銷季，萬里區公所為此特別在今(23)日舉辦窯烤地瓜麵包及pizza的開窯體驗，更邀請知名廚師、有「料理女王」之稱的蔡季芳老師，到現場創作多項創意料理；萬里區長粘雪琴表示，高山地瓜種植的時間比一般地瓜多半個月至20天，所以萬里在地的雙興地瓜品質特別佳，歡迎民眾欲購從速。

為了迎接萬里雙興高山地瓜產季，讓更多美食愛好者感受萬里地區特產的的雙興高山地瓜，由於萬里區擁有得天獨厚的地形優勢，加上紅土台地黏質土壤，搭配高山水氣充足，因而生產出甜度高卻不會過甜、全國品質最優良的台農57號黃金地瓜及66號紅心地瓜。

蔡季芳也活動現場大秀廚藝，為大家示範製作多道獨特充滿創意驚奇的地瓜料理新菜色，包括「冰心地瓜起司月餅」、「地瓜雞絲濃湯」與「多彩果香薯泥沙拉」等多項料理，同時也大方分享料理私手法，相望讓大家在團圓過中秋節的時刻，也能夠享受清爽無負擔的健康新美食。

粘雪琴指出，地瓜是生理鹼性食物，有豐富的膳食纖維、花青素、礦物質和維生素群，口感鬆軟綿密營養價值高，適合融入於各式各樣的料理，更是現今注重養生時代不可或缺的健康食材；其中黃金地瓜口感鬆軟，適合烤地瓜烘窯，而紅心地瓜則是口感綿密，甜度較高。

粘雪琴表示，萬里區每年皆不斷推陳出新，積極推動觀光產業，無論是山線的地瓜生態體驗，地瓜佳餚品嘗，以及海線的景緻與海鮮，都能在新北市萬里區一次滿足，歡迎有興趣的民眾安排一趟充滿養生與健康活力的萬里青春山海線之旅。