隨北高雄捷運陸續興建及南方半導體S廊帶聚落發展，包括橋頭科學園區、楠梓產業園區等，國內外大廠進駐，將有更多人才入住北高雄。高市府衛生局以兼顧產業發展及市民健康照護的理念，整備完善的北高雄醫療及健康照護資源，照顧居民健康。

楠梓區日間照顧中心專業治療師帶領長輩手部健康操。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市積極打造半導體S廊帶，楠梓地區人口逐漸增加，衛生局特別針對楠梓中油宿舍區後勁8里盤點公衛及醫療資源。高市府也挹注經費，將舊中油幼兒園規劃翻新打造為日間照顧中心及長照據點；此外，在楠梓區設立C級巷弄長照站也已達35處，包含17處醫事C、17處據點C及1處文健站，長照網絡資源遍布30個里，規劃並提供多元的健康促進及預防延緩失能的課程活動，落實在地長照。並且為更密切關照當地居民健康風險趨勢，衛生局將參採環差說明會建議，定期於該地執行健康追蹤研究。

在醫療面向上，盤點目前醫療院所及所需醫事專業人力，左楠以北醫療區共有26家醫院及899家診所。其中鄰近的大型綜合醫院分別有醫學中心高雄榮民總醫院、準醫學中心義大醫療財團法人義大醫院、區域級醫院國軍高雄總醫院左營分院、教學醫院健仁醫院及義大醫療財團法人義大癌治療醫院，醫療量能足以因應當地需求。目前於高雄捷運南岡山站附近也正新建高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、路竹科學園區新建秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院，提供民眾更就近、平衡的醫療資源。

橋頭區西林里失智據點辦理認知促進課程-扇子拍氣球遊戲，長輩手眼協調訓練提升專注力。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局表示，未來在北高雄將持續建構全人醫療服務發展、強化急重症醫療質量、均衡並發展在地特色醫療、整訓醫療與長照人力、落實以病人為中心的整合醫療照護、打造健康促進醫院以及營造健康社區，提供高雄市民更優質的醫療環境。