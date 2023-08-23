今是金門八二三砲戰65周年紀念日，國民黨主席朱立倫在中常會上表示，相信全國民眾每年到今天都會記取歷史的教訓。國軍將士跟金門前線居民雖然用血淚保衛了金門、保衛了台灣，但也付出了巨大的代價。為了和平、為了台灣的未來，除了緬懷過去以外，更要記取歷史的教訓，沒有人希望再有任何一個意外、任何一次的八二三，並喊話若這時候再去考慮自我跟小我，最後一定會被民眾唾棄。

朱立倫指出，兩岸從戰爭走向冷戰、再走向開放交流、然後再走回民進黨執政這七年多來的交惡對抗，未來如果按照這樣的趨勢，國際間認定兩岸是全世界最危險的地方，絕非誇張，有可能再次發生嚴重衝突，可能變成新的全世界戰場焦點，所以必須要非常嚴肅地來面對未來這關鍵時刻。

朱立倫強調，唯有堅定決心追求和平、唯有堅定決心大家團結一致、唯有堅定決心放下小我、放下自我、共同為兩岸的和平、為民眾的安定努力，這時再去考慮自我、再去考慮小我，最後一定會被民眾唾棄，大家要秉持這樣的決心共同團結努力。

對於我國宣布退出中美洲議會，朱立倫表示，這是台灣再一次的外交的大挫折，民進黨執政7年斷了9個邦交國，其中5個就來自中美洲，中美洲議會的6個會員國中，我國就在這短短的幾年斷了5個。這不僅是外交的損失，也代表了民進黨執政錯誤的路線，造成兩岸再度陷入外交的風波，讓台灣失去一個個邦交國。

朱立倫指出，當時馬政府執政時，民進黨用很難聽的字眼嘲笑「外交休兵」政策，說是「外交休克」，但現在一個個邦交國都斷了，還被逼得離開中美洲議會，這就是錯誤的政策導致外交同仁即使辛苦也無法挽救外交面對的挫折與危機。唯有重新回歸能夠交流、能夠對話、能夠跟國際合作，我國才能夠重返國際間重要的外交場合或國際組織，或者建立新的正式外交關係，這需要大家嚴肅面對。

朱立倫也預告，立法院黨團最近會針對民進黨執政七年多來的不公不義，或者是在各領域中面對的挑戰或錯誤政策等，都會提出來一項一項檢討，讓民眾看清楚，這樣錯誤施政的民進黨，是不是應該下台？大家面對未來政黨輪替的選擇，共同下定決心、團結努力。