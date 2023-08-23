英國在脫歐後，終於廢除了在歐盟期間遵守的規定。在金融危機期間，由於必須以納稅義務人的錢拿去紓困銀行，因此當時歐盟採用了較保守的獎金規定。

英國政府表示，此舉將吸引更多頂級銀行家來到英國，並提高倫敦作為國際資本中心的吸引力。目前倫敦正與巴黎和法蘭克福競逐歐洲金融中心地位。

然而銀行家、律師和薪酬顧問表示，那些高薪人士可能因此失去的更多。智庫單位高薪中心(High Pay Centre)主任Luke Hildyard說，移除獎金上限不一定會吸引更多銀行家到英國，因為他們的薪水會因此變得更加不確定。

根據歐洲銀行管理局的最新資料，在2020年脫歐之前，有超過70%的歐盟銀行家年收入超過100萬歐元，當時並且有獎金上限，而他們都是常駐英國的。

對於獎金不得超過固定薪資100%的規定，鼓勵了英國一些銀行以訂製的、通常不公開的津貼，來補充基本薪資，提高銀行家薪酬的全球競爭力。

監管單位說，這也使得銀行在經濟不景氣時，更難以削減成本和吸收虧損。

預計許多銀行家將反對，用更高獎金來替換固定薪酬，因為獎金可能在經濟週期中劇烈波動。