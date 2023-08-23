台語歌壇「大姐大」陳盈潔因為被判定「教唆偽造有價證券罪」，今（23日）一早搭專車到北檢報到準備服刑。資深女星向娃曾與陳盈潔曾是秀場好友，她中午參加台北榮總愛發光關懷活動，表示2人很久沒聯絡，也不知道對方住在哪，「真的10幾年都不知道她的消息」，透露40年前曾跟過陳盈潔的會。

向娃表示以前秀場大家收入都不錯，40年前跟陳盈潔做秀時，陳盈潔那時是會頭，她跟過她的會，一個會大概3萬元，約30人，強調陳盈潔沒有欠她半毛錢，不清楚對方財務狀況，並敘述當時狀況：「如果跟到尾就拿最多，我已經到了會的尾巴了，我有跟她（陳盈潔）講我要標了，然後她說這一期就妳，她有給我錢，所以我也不知道她的財務到底有什麼狀況。」

向娃今午出席公益活動，透露曾跟過陳盈潔的會。（鄭宜熏攝）

一代歌后如今入監服刑，向娃坦言很感慨也很不捨，她聽說陳盈潔有中風，站在好友立場，希望陳盈潔日後要把身體調養好，或許有機會再開一場演唱會，應該很快能把債務還清，「因為她紅的歌真的太多太多了，她的每一首歌我們都會朗朗上口。」