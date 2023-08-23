2024立委選戰升溫，國民黨台南市立委第三選區參選人姚正玉，在和緯路、北門路口掛起4幅「Guts姐辣句」巨型競選看版，劍指民進黨總統參選人賴清德，戳破綠色執政神話、訴求下架民進黨貪腐政權。

4幅醒目的巨大看板文宣十分嗆辣，寫著「台獨金孫選中華民國總統—請問你是搭錯車，還是跑錯場？」、「票投民進黨，台灣變戰場」、「拒絕進議會被質詢」、「民進黨退出媒體，廢掉NCC」。媒體人出身的姚正玉說，這些辣句看板陳述的都是選民心聲，也是鄉親的不滿與擔憂，喚醒大家認知，明年這場選舉對台灣的影響。

姚正玉強調，曾爆發公衛危機，登革熱112條人命枉死，最近還爆治安危機，有88槍的不解之謎，台南絕不是賴的本命區，而是下架賴騙神的「要命」之地。她強調，選民明年1月13日一定要做出政黨論替的明智選擇，總統選能安邦定國的侯友宜，第3選區立委立委選勇敢正義的姚正玉。

姚正玉在第三選區將挑戰尋求五連霸的陳亭妃，她說，選戰雖艱困但會全力以赴打出一場漂亮選戰。除先前率先掛出與侯友宜合體的競選看板，此次在嗆辣出擊外，她說，這次競選看板也結合網路社群打卡，即日起在看板前打咖拍照上傳「姚正玉」粉絲專頁，即贈送「去塔綠斑」除汙染皂，此外，也徵求更多對綠色執政有感的辣句及設置辣句看板地點。