菲律賓東方海面今早生成熱帶性低氣壓，氣象局表示周末有機會增強成第9號颱風「蘇拉」，氣象專家表示，熱帶性低氣壓或颱風本周會先滯留，直到下周一（28日）開始高壓增強才會移動，並靠近台灣，行蹤詭譎成謎，往南朝巴士海峽前進或北上靠近台灣東方海域都有可能，有機會影響或直撲台灣，但為後期模擬，不確定性還很大。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文，熱帶性低壓短時間內幾乎滯留原地或緩慢向西北移動，沒有明顯引導氣流，後期可能逐漸往南掉下去，路徑十分詭譎，有點呈現倒V的路徑，3、4天後，即周六、日以後太平洋高壓的強度及準蘇拉增強的程度是關鍵，會直接影響它後期轉向西北是偏北還是偏南，對台影響程度此時期也是關鍵，有可能颱風生成的位置離台較近，提醒下周初期要出國的人多留意。

根據最新歐洲模式模擬圖顯示，準蘇拉根據高壓強弱，可能偏南走巴士海峽或偏北往台灣東部海域前進，其中也有偏北直撲台灣的機率，但為後期模式模擬，不確定性高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文，呂宋島東北方的熱帶性低壓目前組織還相對鬆散、不太穩定，周末有機會增強為第9號颱風「蘇拉」。但其路徑相當複雜，分3階段，第一階段是今、明兩天熱帶性低壓走到台灣以東時，東邊高壓開始瓦解，熱帶性低壓失去導引氣流，而西側高壓開始起了作用，於是又往南「掉」下去，回到呂宋島東方。

第9號颱風「蘇拉」路徑相當複雜，分3階段。(翻攝自台灣颱風論壇FB)

台灣颱風論壇說，第二階段是周五到周日（25至27日）西環高壓逐漸減弱、瓦解，熱帶性低壓呈現滯留、亂飄。第三階段是下周一到周三（28至30日）日本南方太平洋高壓重新建立增強，若高壓增強速度快，熱帶性低壓會被推著通過巴士海峽，若高壓增強速度慢，將再度北上，靠近台灣東方海域。

台灣颱風論壇表示，蘇拉颱風有機會靠近、影響台灣，但機率高低還難以評估，需繼續觀察下去。