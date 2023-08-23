今（23）日823砲戰65周年，國民黨總統參選人侯友宜、總統蔡英文，以及民眾黨參選人柯文哲都出席相關紀念活動。對此，國民黨台北市立委參選人兼市議員徐巧芯，也分享了家中長輩參加823砲戰的故事，並且強調，這是為讓大家知道選擇和平、以及防止戰爭爆發的重要性。

侯友宜昨主張，要重啟兩岸事務熱線，希望兩岸和平、永無戰爭，他今參加追思祭悼典禮時更與蔡英文同框，兩人還互相寒暄。另外，柯文哲在忠烈祠完成獻花與追思致敬儀式後發表談話表示，他主張降低兩岸的惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題，國家要照顧八二三退役將士及其遺族，也必須正視戰爭的危險跟和平的代價。

徐巧芯今在中天政論節目《大新聞大爆卦》分享，她的外公和外伯公曾一同前往金門參加823砲戰，最後，外公活著回到台灣，但外伯公卻不幸陣亡，這件事成了外公心裡一輩子的痛，所以在她很小的時候，外公就過世了。

徐巧芯指出，會分享這則故事，是要讓大家知道選擇和平、以及防止戰爭爆發的重要性，她強調，有些好戰份子高喊要與大陸決一死戰，但戰爭對一個人所造成的身心理創傷，恐是一輩子難以抹滅的。