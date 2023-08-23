看好秋節烤肉商機，君品Collection旗下Vantel美學車中泊，與烤肉必嚐品牌「路邊烤肉」攜手合作，推出三款期間限定的秋季租車烤肉方案，提供旅客在大自然下享受露營與美食燒烤的獨特體驗，出租率已超過7成。另外君品Collection也獨家銷售聯名烤肉箱宅配組，更成為新穎的秋節送禮或BBQ懶人包新選擇。

國內露營風氣盛行，已成為民眾旅遊首選，乘著車來場野外烤肉之旅成為慶中秋的另類選擇，Vantel美學車中泊與「路邊烤肉」聯名專案活動自即日起至10月31日期間皆可預訂，為期近三個月的時間，讓消費者有更多機會體驗與美味同行的露營之旅。共分三款專案內容，旅客可依照行程與需求盡情品味秋季烤肉的魅力。

Vantel美學車中泊24小時方案，只需4800元起，可享受24小時的美學車中泊露營體驗，並獲贈價值1480元的「路邊烤肉」2人組烤肉箱，在短時間內即可準備好BBQ所有材料與設備，盡情享受露營與美食的樂趣。

另外，Vantel美學車中泊規劃有30小時方案，兩車同行9200元，不分平假日享同樣價位，將帶給旅客雙倍的露營樂趣，同時可供4人露營車宿，還可獲得價值2480元的4人組烤肉箱，在秋季和朋友或家人共同品味野營美味。

如想要較長的租用時間，Vantel美學車中泊也規劃了三天兩夜方案 ，總價只需8800元，不分平假日享同樣價位，即可享受雙人三天兩夜的美學車中泊露營，並享有價值1480元的2人組烤肉箱，讓旅客有更多時間感受大自然的美好。

「路邊烤肉」與Vantel美學車中泊的聯名合作讓車宿露營，可體驗道地的台灣風味烤肉，嚴選的烤肉箱中包含了多種美味，2人組烤肉香內含香料板腱牛排、柚香法式豬小排、雞腿肉串、韓式牛肉盤、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片，4人組的烤肉香則有香料板腱牛排、穀飼牛肋串、舒肥味噌松阪豬、脆皮肥腸串、韓式牛肉盤、酒製豬燒肉、獵人土雞二節翅、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片等，讓烤肉與露營之旅更加豐富多彩。

Vantel聯名秋季租車烤肉方案，可讓愛露營的網美或饕客運用Vantel車上的蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、保冰桶、原木木盤組等配備，從食材到配備，一站式就能夠準備充足。

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