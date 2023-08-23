旗美社區大學客語老師陳惠文，帶領學員走進菜市場學客，讓學員從日常生活中學會說客家話，甚至幫助不少遠嫁來旗美地區的媳婦很快融入客家生活，學會用客語買菜出價、做客家美食，陳惠文用心傳承客語，讓語言學習成為文化傳承的橋樑，今年榮獲高雄市社區大學優良教師殊榮。

高雄市為激勵社區大學教師發揮教育專業精神、表揚特殊優良事蹟，激發更多優質課程產出，擴大課程影響效益，每年舉行社區大學優良教師遴選表揚活動。今年經過專家學者複審後，有5位來自不同領域、專長的教師獲選，分別為客家語老師陳惠文、竹編老師蔡惠婷、瑜珈老師王阿說、南管戲老師陳燕玲與壽山走讀老師柯耀源。

「請問這個大白菜一斤多少錢？這裡是鍾理和的故居，粄粽、紅粄要加上紅蔥頭才會好吃。」陳惠文除了帶領學生走入菜市場，也走進客家文化古蹟，同時分享製作客家美食，全程用客家話教學，沉浸式的教學，讓課程變得有趣豐富，教育學員從日常生活中自然而然學會客語。

陳惠文（右）將客語傳承落實在生活中。（圖片來源：陳惠文提供）

2017年在旗美地區國小校園擔任客語薪傳師的陳惠文，受到旗美社區大學邀請，在美濃非營利幼兒園開設「客家話－市場學」課程。當時有不少上課學員是來自外地的客家媳婦，因為不會客家話，碰上種種日常難題。陳惠文打破「教室」的侷限，將生活本身作為課題，帶領她們走出教室一路到菜市場，學習用客家話與小販買菜說價，鼓勵他們多說多聽。

對學員來說，陳惠文的客家話課程，早已不只是一堂語言課。有嫁到美濃下庄雜貨店的學員，過去經常與客人在電話中雞同鴨講，也有學員反應婆媳之間的溝通問題，要轉換語言、陪伴與相處容易產生隔閡，這些來自生活上的阻礙，被陳惠文轉化成了課堂上最貼近學員的教材，不僅扮演語言學習、文化傳承的橋樑，更成為啟發在地認同的重要媒介。

81、82年間，一位美國牧師舉家來到美濃地區傳道，牧師的太太為了學說客家話，當時找到在教會當志工的陳惠文學習客語，她帶著牧師太太走出戶外學習，邊學客語邊認識美濃家鄉，結果效果非常得好，牧師的太太在離台前已經能說一口好客語，開啟了陳惠文教客語、傳承客語之路。

她說，當時客語的傳承大多來自家庭，學校裡沒有教，年輕一輩學習越來越少，使得客語傳承日漸式微。但是連美國牧師太太都願意學習，那不能讓更多民眾來學客語？因此促成他投入客語教學，也開始在旗美等地區國小擔任本土語課程老師，迄今教了六年叫好叫座，從「客家話－市場學」發展到現在「客家話－季節生活學」。

陳惠文除了帶學生走入菜市場，也走進客家文化古蹟。（圖片來源：陳惠文提供）

陳惠文說，無論市場還是季節生活，都是在「生活場景」中直接學習客家話，她也依季節和地區規劃戶外見學與實作課程，除帶著學員走入不同聚落的市場外，也實作客家時令飲食粄粽、紅粄等，讓她們能夠在自己熟悉的生活場景中勇於練習客語，並帶回家庭裡頭，從日常生活中傳承客語，讓更多人學會說客家話。