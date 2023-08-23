黃姓男子透過交友軟體認識1名16歲少女，兩人相約視訊聊天時，少女脫下衣服玩起視訊裸聊，結果竟遭黃男側錄，事後還向少女恐嚇要求給3萬元，少女付不出錢報警，整件事情曝光，黃男倒賠20萬元換取和解，才讓法官輕判緩刑3年。

判決指出，22歲黃姓男子於2019年11月在交友軟體上認識1名未成年少女，聊天過程，他要求少女脫衣服裸露身體，還故意用手機偷錄，隨後用其他帳號向少女恫嚇稱自己有對方裸露影片，要求少女要給3萬元，否則就要外流影片，少女因為付不出錢，只好向警方求助，警方獲報後，持搜索票到黃男家搜索。

高雄地院審理時，黃男坦承不諱，審酌他利用少女與他聊天時，無視法律對他人隱私權保護，持手機竊錄少女，且黃男年紀輕輕且身體健全，不靠自己獲取金錢，反而恫嚇少女，事後他也賠少女20萬，因此依恐嚇取財未遂等罪判有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，及應提供40小時義務勞務，另應接受法治教育1場，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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