中元節即將到來，衛福部彰化醫院23日下午在院長曾孔彥等人的帶領下，在大門口舉辦中元普渡法會，各單位各自準備供奉祭品，以普渡無形眾生。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

外科專師還準備美金、新台幣樣式的金紙、紙紮賓士車等，讓好兄弟享用。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院各單位準備的祭品以糖果餅乾最多，最注重營養的營養科則準備了素食。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

中元節即將到來，衛福部彰化醫院23日在院長曾孔彥等人的帶領下，在大門口舉辦中元普渡法會，各單位各自準備供奉祭品，以普渡無形眾生，其中護理之家還準備了復健助行車及成人紙尿褲，緬懷另一世界的爺爺、奶奶。

中元節可說是國內歷史最悠久的傳統節日之一，不過因疫情、景氣等影響，中元節祭拜的民眾明顯變少，今年疫情開始逐漸趨緩，加上各項措施解封，賣場採買祭品的民眾相比過去有稍稍增加的趨勢。

彰化醫院各單位準備的祭品以糖果餅乾最多，最注重營養的營養科則準備了素食，外科專師還準備美金、新台幣樣式的金紙、紙紮賓士車等，讓好兄弟享用。

其中護理之家還拿出復健助行車及成人紙尿褲祭拜，副護理長陳彥婷表示，護理之家長期照護老爺爺及老奶奶，對於長輩離世都會感到不捨，因此特別藉著中元普渡表達尊敬之心，更祈求住民平安喜樂。

曾孔彥表示，中元普渡是國內民間重要習俗，更是台灣文化的一部分，彰化醫院雖然是科學論證的場域，但更是社區的一分子，也有到院看診的民眾跟著合十祭拜。期盼透過普渡傳達彰化醫院對無形眾生的憐憫與尊重，更祈求同仁在心靈上能安順詳和。

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