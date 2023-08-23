一名網友分享「家人接連過世」的狀況，大嘆去年爸爸走了，然後沒隔幾天，他養了14年的狗也過世，然後到了今年大姊也離開了，媽媽則是在加護病房與死神搏鬥，讓他很崩潰，PO文引起網友討論，不少人安慰原PO放寬心，畢竟生死有命，只能好好照顧自己，但也有過來人直呼，這可能是傳說中的「喪煞」，最好找師父來處理一下。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，去年爸爸走了，爸爸出殯後2天，他養了14年的狗也突然死掉，然後今年大姊離世，而媽媽則躺在加護病房和老天爺搶命；家人接連離開的狀況，讓原PO崩潰直呼「是不是我們家有什麼沒做好？」

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說，生死有命，有時候就是剛好年紀大了，不要多想，「生命無常，生老病死是很正常的事，去年也痛失兩位至親，希望原PO能走出來」、「或許是巧合？爸媽，狗狗年紀都大了」、「定期做身體健康檢查很重要」。

不過也有過來人驚呼，這可能是「喪煞」，建議快找師父來辦法會，「找法師，這是一種煞，看能不能解，不然會一個帶一個」、「這叫『喪煞』快去大廟找師父幫忙，我也遇過，一年內夫家走3個親人」、「寧可信其有，不可信其無，還是找人來看看是不是祖墳出問題？」

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