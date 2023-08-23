台北市文山社區大學老師何文賢，今獲教育部頒發本土教育推展貢獻獎。（林志成攝）

台北市中正社區大學老師黃美靜，從小跟阿嬤一起在廟口看歌仔戲，從台藝大戲劇系畢業後正式學歌仔戲，因為具有天分，不久就考取歌仔戲傳藝計畫的藝生，之後她在全國各地教歌仔戲長達27年，教過學生、立委及議員等，她今天獲教育部頒發本土教育推展貢獻獎。

教育部今天舉行「112年本土教育推展貢獻獎頒獎典禮」，表揚個人獎3名及團體獎2組。教育部長潘文忠表示，教育部重視本土教育推動，特別於今年首度辦理本土教育推展貢獻獎，期鼓勵更多人關注並加入本土教育推展的行列，以 凝聚社會力量共同發展本土教育。

黃美靜是個人組得獎者之一，她表示，從小就對歌仔戲產生濃厚興趣，同年時常跟同學玩歌仔戲角色扮演的遊戲，不僅自編劇情且對同伴分派起劇中的角色，儼然成了導演兼編劇，即使有別班學生圍觀，仍演得入戲忘我，完全不怯場。

黃美靜說，她在1996年考上文建會「歌仔系傳藝計畫」的藝生，習藝的同時也擔任「薪傳歌仔戲團」演員，並陸續受邀至各單位團體教授歌仔戲，27年來，她教過國小、國中、高中及大學生，也曾在立法院、新北市議會教立委及議員唱歌仔戲。

另一位個人組得獎者台北市文山社區大學老師何文賢，他原本是在金融業服務，但每天被業績追著跑，覺得壓力很大，因此在42歲離開，開始從事地方文史的研究和推廣已近20年。

何文賢說，他是在偶然的機會翻閱台北畫刊雜誌，才知道自己居住的台北文山區以前有鐵路、水圳，地方產業除了水田以外，還生產茶葉和煤礦。6年前他成立「文山學研究推廣社」，培育導覽人才，現在文山區48條路線，都有2個人可以負責導覽。

第三位個人組得獎者是阿里港文化協會理事長吳庚元，他出生於高雄美濃，後來遷居屏東縣里港 ，與地方仕紳創立「阿里港文化協會」，以培養「在地認同」為宗旨，出版具歷史、文化層面之《里港鄉志》，並積極將鄉土文史推展至校園。