卑南族「雕人像板」。（北市文獻館提供）

台北市立文獻館近日公告指定2案13件原住民族文物為台北市一般古物文化資產，包含2件卑南族「雕人像板」及11件「撒奇萊雅族衣飾」，部落代表認為古物可凝聚部落意識、衣飾則可發揮歷史教育意義，原住民族文化資產審議會則認為對兩部落及原住民族文化資產保存具有重大意義。

「雕人像板」源自卑南族Kasavakan建和部落青年會所的雕刻柱，雕刻主題是一幅側面男像與一幅正面女像，由族人Lansiu（林賢優）與Adang（劉清福）合力創作，製成年代約在1929年至1933年。

文獻館表示，青年會所是卑南族進行年齡階層訓練及文化傳承的地方，1955年以後隨各項祭儀受管制，加上天主教進入部落，青年會所遭摧毀，2件雕人像板輾轉由中央研究院民族學研究所帶回典藏。審議委員認為，雕人像板為卑南族青年會所重要精神指標，彰顯部落文化特點，具傳承部落族群知識與傳統技術的意義。

撒奇萊雅族衣飾，原持有者是撒奇萊雅族Sakul撒固兒部落的高阿玉，衣物計11件大約於1890年代至1950年代逐次完成，呈現傳統Sakul部落女子盛裝樣式。

文獻館表示，這批衣飾與2007年撒奇萊雅族正名後新製多種顏色的族服樣式明顯不同，從縫製方式、配色到裝飾圖紋，均保有日治初期或更早期風格，是目前唯一由博物館典藏的傳統撒奇萊雅族服飾。審議委員表示，這11件衣飾的源出歷史及相關照片、訪談等調查資料完整，足以表現撒奇萊雅族撒固兒部落的傳統技術與生活文化特色。

文獻館表示，本次通過指定2案13件原住民族文化資產為一般古物，經公告後，台北市指定一般古物累積至235案876件。卑南族建和部落代表期盼透過指定古物凝聚部落意識，也希望未來可回台東展示；撒奇萊雅族撒固兒部落代表則提到，衣飾指定具歷史教育意義，有助於撒固兒部落族人重新傳承其服飾原貌。