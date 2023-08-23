台北捷運公司與靜岡鐵道株式會社締23日結為友好國際軌道同業，並在副市長李四川、台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲見證下，簽署合作備忘錄，2家企業所營運的台北貓空纜車及日本平纜車也同步締結友好纜車，未來將針對觀光發展、行銷宣傳、商業共榮和文化交流等多元面向緊密合作。

台北捷運公司與靜岡鐵道株式會社締結為友好國際軌道同業，於台、日兩地進行，分別由北捷董事長趙紹廉及靜岡鐵道株式會社社長川井敏行親自簽署。靜鐵社長川井敏行首先訪台簽署中文版本，趙紹廉則將於下月赴日簽署日文版本，未來雙方將定期交流互訪，促進觀光遊憩及文化產業發展。

李四川也出席見證，他表示，日本是國人非常喜愛旅遊的國家，北捷與國際城市鐵道公司締結友好協定，透過雙方交流合作拓展國際視野，不但再次將北捷推向國際，更進一步深度推動台灣觀光、文化和商業發展，讓更多日本旅客前來台灣旅遊。

趙紹廉指出，與靜岡鐵道締結友好協定，讓更多日本民眾認識北捷及貓纜，透過國際同業交流學習，提升雙方形象及促進城市觀光旅遊推展。締結只是第一步，未來北捷將以捷運、貓纜、小巨蛋及兒童新樂園等營運系統，與國際城市相關同業締結友好協定，擴大國際交流範疇，發揮深化交流學習與國際城市外交效果。

靜岡鐵道株式會社旗下事業遍及纜車、出租車、房地產和百貨零售等多元化產業，為強化彼此合作交流，締結友好協定前，靜岡鐵道株式會社副社長專程來台參訪台北捷運及貓空纜車，對於乘車環境及系統穩定度留下深刻印象。