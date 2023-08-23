黃姓騎士遭陳男違規左轉大貨車撞飛後，撞擊力道之大，讓黃男把路旁的「南無阿彌陀佛」擋煞石柱整支撞斷，黃男也失去生命跡象，送醫不治。（徐佑昇攝）

陳男駕駛的大貨車疑似違規左轉，撞上騎機車直行的黃姓騎士。（徐佑昇攝）

基隆有一名21歲黃姓男子，於23日上午11時許騎乘機車行經的明德二路與工建路口時，疑似不慎遭陳姓男子駕駛的大貨車違規左轉迎面撞上，撞擊導致騎士當場彈飛，還撞斷路旁寫著「南無阿彌陀佛」的擋煞石柱，當場濺血並失去生命跡象。救護人員趕抵後黃男當下已無呼吸心跳，立刻將患者送往基隆長庚醫院，後仍宣告不治。

據了解，年近30歲的陳姓男子在23日午間駕駛大貨車，沿著基隆市明德二路往市中心方向行駛時，至工建路口時，陳男疑似未遵守號誌而違規左轉，與對向直行騎車的黃男發生碰撞，不僅人車倒地，黃男還因撞擊力道把豎立路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱整支撞裂成好幾段，當場已經沒有呼吸心跳，後救護人員趕抵後送往基隆長庚，仍宣告傷重不治。

事後警方對陳男實施酒測，數值為0，沒有酒後駕車，黃男則由消防局救護車送往基隆長庚醫院急救，但仍宣告不治，將以抽血檢驗黃男是否有酒精反應。員警並完成測繪、採證，以釐清事故發生原因。

事故事發地點的明德二路和工建路為丁字路口，設有多時相交通號誌，而明德二路往基隆市中心方向分設直行、左轉箭頭，陳男疑似未遵守左轉箭頭號誌而撞到黃男，才發生這起悲劇。