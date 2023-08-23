「Side By Side Concert Tour in Taipei」票價圖。（iMe TW提供）

2月才剛來台灣開過見面會的泰國F4成員「道明寺」Bright和「西門」Win又將登寶島，和上次見面會的形式不同，將帶來雙人演唱會「Side By Side Concert」，演出時長高達120分鐘。

Bright和Win在BL劇《因為我們天生一對》扮演一對大學生情侶，有趣的劇情和超高的顏值，讓2人一炮而紅，後續推出的電影版也是擁有超高票房。另外，而Bright將離開所屬經紀公司GMMTV，且台北場也是此次巡迴的倒數第二站，未來2人恐難合體。

「Side By Side Concert Tour in Taipei」將於9月30日（六）晚上7點在桃園巨蛋體育館舉辦，票價分為新台幣$5588元／5088元／4688元／3388元／2688元，全場座席。門票將於8月27日中午12點在拓元售票系統開賣。更多詳情請洽iMe TW官方臉書粉專。