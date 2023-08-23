信任是感情中的重要基石，唯有雙方坦誠相見，關係才能走得長久，《星座好朋友》運勢專欄分享戀愛中最常欺騙伴侶的前3名星座男，依序是天蠍男、射手男、雙子男，其中第1名的天蠍男因缺乏安全感，擔心在愛情中受傷，所以選擇用謊話來隱藏內心的想法。

▍第3名：雙子男

雙子男非常聰明，尤其是在用字遣詞及溝通方面，一向懂得安撫伴侶情緒，但有時這種聰明會被他們誤用，認為說一些謊話能讓對方情緒緩和下來，那麼有何不可？到頭來一連串的謊話被識破，事情就會一發不可收拾，尤其是他們顛倒是非，把黑說成白的功力，逼真到差點連自己也被騙。

▍第2名：射手男

射手男對於外在極度有自信，讓他們變得獨立也不愛解釋，若自認為沒做錯事，就不會多說什麼，而這種絕不放軟的態度令人惱火，許多能和平解決的事物變得複雜，特別是不愛坦誠的個性，讓人覺得被欺騙，所以射手應該學會溝通，掩飾反而容易出問題。

▍第1名：天蠍男

天蠍男非常精明，而且敢愛敢恨，這是優點也是缺點，就如同擁有多重人格，對待伴侶時也會視情況切換身份，因此當對另一半說謊時，對方完全無法分辨真假。不過天蠍說謊的原因，其實是源自內心缺乏安全感，覺得用謊言包裝自己或隱藏內心想法，才不會輕易受傷，所以若想看到他們坦誠的一面，只要給予十足的安全感。