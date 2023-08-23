台新投顧副總經理黃文清表示，台股周三轉強，市場對輝達財報樂觀以待，但最後仍得關注最終結果，台系公司也關注是否AI帶動基本面沾光效應，留意AI帶動財報力道以及落後補漲個股，預估後續AI概念股漲跌空間會更明顯。而整體台股表現，預估可望反彈至月線16768點，然權值股這波走勢表現較弱，但後續關注旺季、蘋果新機等題材，才可望引路表現空間，操作上不外乎蘋概股、電動車、車用、落後補漲個股。

權值王台積電(2330)周三收在最高點，日月光投控(3711)同樣收紅，聯電(2303)、聯發科(2454)雙雙收墨，鴻海(2317)則持平。千金股方面，新任股王世芯-KY(3661)持續上攻，AI題材的緯穎(6669)、創意(3443)股價齊紅，其餘均走疲，股后信驊(5274)以及力旺(3529)、旭隼(6409)等亦皆收跌，老三大立光(3008)2000元關卡得而復失。

周三前十大成交量個股，由矽統(2363)爆14.5萬張奪下，股價飆漲停、創21年新高，一個月漲幅更近翻倍；AI題材緯創(3231)排第二，以及晟銘電(3013)、京元電子(2449)、廣達(2382)同樣題材入榜，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦榜上有名，但股價雙雙走疲；漢翔(2634)同樣帶量觸及漲停，車用定穎投控(3715)亦大漲，然7月EPS直逼H1的力特(3051)則殺至跌停。

喊出今年營收沒有天花板的漢翔(2634)爆量觸及61元漲停價，多頭氣焰高，帶動軍工股晟田(4541)、雷虎(8033)均一度漲停亮燈，亞航(2630)、寶一(8222)、駐龍(4572)、全訊(5222)、高僑(6234)同樣跟風漲。