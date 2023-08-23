南投縣集集鎮41歲陳姓里幹事，今天上午騎車途中，突遭1名男子持刀突襲，造成臉部與左手多處擦挫傷與刀傷，其中左手傷口深及韌帶，醫院緊急手術縫合中；至於男子為何突襲該里幹事，警方還在進一步釐清中。

集集派出所所長謝孟錦表示，持刀砍人的嫌疑人姓黃，59年次，與受害人陳姓里幹事是鄰居，黃男經查是衛生局列管精神疾病患者，黃男為何在住家附近持刀攻擊陳男？因受害人送醫治療，嫌疑人情緒不穩定說不清楚，詳細原因該所還要進一步釐清。

謝孟錦說明，今天上午9點多，受害人陳先生騎摩托車返家途中，在住家附近巷子內遭黃男持刀攻擊，兩人扭打中導致黃男手與臉上有多處刀傷，經鄰居報案，該所員警到場壓制嫌疑人後將傷者緊急送竹山秀傳醫院，幸好刀傷未傷及要害，沒有生命危險。

竹山秀傳醫院表示，陳男到院時臉部左眼下方與左手有刀傷，全身還有多處擦傷，無生命危險，但其中左手指與中指刀傷深及韌帶，且傷口不規則，目前該院正幫傷者進行韌帶修補與傷口縫合手術中。

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