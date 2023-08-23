文／記者林亞樺撰寫提供

近來台股大盤走勢震盪，從7月底的波段高峰回檔迄今約下跌5%，許多持有AI、電子及景氣循環相關個股的台股配息ETF也跟著遭殃，但根據CMoney資料顯示，少數強調低波動度，或者透過基本面嚴格篩選成分股的台股高股息ETF，近來的價格走勢不但持盈保泰，甚至順利完成填息！

00929成分股標準靠這些！ 5大基本功＋3不優勢

復華台灣科技優息（00929）自6月初掛牌上市以來規模不斷創高，主因除了是台灣首檔月配息股票型ETF，其淨值隨漲抗跌的表現更受到市場高度關注。00929經理人許忠成指出，這主要是歸功於00929所追蹤的特選臺灣科技優息指數，其成分股的選股標準以五大基本面為指標，分別為採用長期權益報酬率（過去3年）、現金股利變異係數（過去五年）、波動度、平均殖利率與長短期本益比差距，而00929 還具備「3不」優勢，不頻繁換股、不含景氣循環股、不會有股息稀釋問題，加上以股息殖利率挑選40檔成分股做配置權重。

無論是舊愛或新歡 面對股市震盪依舊穩如泰山

事實上，從00929的前五大持股占比一一檢視，就能看出它如能面對市場震盪仍能持盈保泰。例如位居首位的矽創在七月除息完後，依舊表現亮眼，而且股價持續向上攀升，接下來即將迎來第三季的傳統旺季，即便消費市場相對低迷，但在工用、車用需求依然有支撐點。

接著看到，因應生成AI崛起，也積極發表相關新品的聯發科，位居00929持股比重第2，在除息完後，股價依舊穩如泰山，並沒有太大的波動，殖利率逾11%。

另外，00929的新歡廣積，在股價上表現不俗，除息後僅花8天完成填息，而且股價持續創新高，受惠網通需求強勁，預估第四季營運仍有大幅成長空間，專家認為，營收與獲利都有望創下歷史新高。

至於舊愛新普與健鼎，新普上半季表現亮眼，每股盈餘達14.08元，而健鼎也僅花8天完成填息，且股價持續走穩爬向新高。

資料來源：cmoney

個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。

觀察00929從掛牌以來的配息紀錄，目前已分別在7月及8月進行月配息，每單位配息金額都是0.11元，年化配息率則約8%，若以14.97元掛牌截至8月21日的收盤價為16.35元來看，讓投資人不但擁有兩次配息，同時又顧到了價差，而且掛牌兩個月以來，一度站上17元大關，整體表現可說是可圈可點。

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