淡水區崁頂里20鄰居民去年才因為里鄰重新編組更換身分證，結果近期發現20鄰有一半社區位在沙崙里的範圍，當初門牌編釘根本搞烏龍，形同2022年約400名居民根本投錯里長；新北市議員鄭宇恩表示，早在5月就已經和民政局及戶政事務所反映，過了三個月就連一場正式協調會都沒有，整個新北市府行政團隊知錯不改，罪加一等。

淡水區崁頂里新市二路一段76~138號和崁頂五路165巷11~19號的這幾個社區（宏普有逸天社區、淡江教會淡海堂、新潤丰采海灣區、宜家社區），總計225戶約400多人，門牌編釘被列為崁頂里13鄰，直到去年因崁頂里人口增加、里鄰重新編組，改為崁頂里20鄰，然而門牌編釘和行政區畫圖不一致的情況，等於去年地方選舉，民眾根本投錯里長，而若後續採修正門牌，居民恐怕又要再換一次證件。

首先發現問題的崁頂里里長吳庭岳表示，一發現問題就立刻通報區公所民政課和戶政單位，戶政單位原本回覆將在一個月內更正門牌，後因不明原因表示將俟里鄰調整再行更正。但這錯誤已經造成推動里內公共事務的困擾，應盡速解決，不應拖延。

鄭宇恩表示，早在今年5月就已經向戶政事務所反映，現況造成2里里長的困擾，也讓居民無所適從。光是這段期間以來，因為市府遲未召開正式協調會做成決議，讓各項里內公共建設等公務請求里長協助時略顯尷尬；而里民也無從判斷該向誰反映地方需求，就連里民活動都不曉得能不能參加。

鄭宇恩強調，門牌編錯已經造成民眾投錯里長，錯誤已經無法彌補，但民意代表一發現就立刻向民政局反映，過了三個月市府卻仍知錯不改，居民宛如孤兒，連一場正式的協調會討論處理方式、移交時間等都沒有，痛批新北市沒了市長，行政團隊宛如末梢神經壞死毫無反應。