桃園市推動文化平權中的近用理念，平衡城鄉藝文資源差距，讓藝文活動更普及於各區，自2013年起辦理藝術巡演，透過策畫巡演活動，將多元藝文表演帶進偏鄉地區。8月26日邀FOCA福爾摩沙馬戲團在新屋帶來精彩演出，9月還有2場次也邀不同團體在大園、楊梅巡演，要帶給民眾難忘體驗。

桃園市文化局表示，今年為第11年辦理藝術巡演，系列活動足跡遍布桃園13個行政區，7月在復興區與觀音區的巡演，吸引超過2000名觀眾共襄盛舉，在熱烈掌聲與情感共鳴中圓滿結束。

8月26日晚間7時，藝術巡演下一站將在新屋頭州兒七公園登場，FOCA福爾摩沙馬戲團將帶來「海洋歷險記」演出。文化局說，該團體成立於2011年，以台灣美麗寶島為名，融合傳統、在地、街頭文化及劇場藝術，致力於打造屬於台灣多樣化的當代馬戲團藝術。

文化局提到，這次演出主題為「海洋歷險記」，不僅融入環境友善議題，更透過節目與觀者互動，讓觀眾深刻體驗海洋環境保護的重要性。故事情節描述勇敢的探險家在海底精靈的幫助下，成功拯救失衡的海洋生態，寓意深刻感人。且華麗舞台燈光融合馬戲元素，將帶來難忘的視覺盛宴，驚險的特技演出更會帶領觀眾進入刺激的冒險旅程。

文化局表示，今年的桃園藝術巡演於8至10月在各區巡迴演出，下個場次為大園場，9月23日晚間7時30分在大園國小，由故事工廠帶來「三個諸葛亮」戲劇表演，接著楊梅場則是9月24日晚間7時，在瑞梅國小辦理創造焦點「島嶼怪誌：貓將軍」奇幻馬戲表演，屆時將帶給民眾難忘的演出。