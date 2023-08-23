余凱揚（左起）、林喬安、吳申梅、許志豪、馮偉傑、林孟宗、翁鈺鈞今出席「相馮．紅人SHOW」演唱會記者會。（粘耿豪攝）

余凱揚、林喬安、吳申梅、許志豪、馮偉傑、林孟宗、翁鈺鈞今出席「相馮．紅人SHOW」演唱會記者會。（粘耿豪攝）

馮偉傑、許志豪、吳申梅、翁鈺鈞、余凱揚、林喬安、林孟宗今出席「相馮．紅人SHOW」演唱會記者會。「台語歌后」陳盈潔今入監服刑，馮偉傑表示：「看了新聞很難過。」兩人曾是同門，有一次陳盈潔在三重拍完MV，還去馮偉傑三重住處洗澡，可見兩人交情。馮偉傑說，「早期她在秀場賺的比較多，可能小賭一下，有影響到她的經濟」，是否有被借錢？他先說「這個不能講」，後來坦言她跟別人借錢，自己是負責拿手提箱去幫她拿錢。

馮偉傑曾是「辦桌二人組」主唱，後來單飛當歌手和主持人，他表示，兩人最後一次碰面，是4年前陳盈潔上他的節目錄影，那時她已經中風，走路需要人攙扶，唱歌也是降Key再降Key，看起來很吃力。許志豪5年前也訪問過陳盈潔，他說，以為她很有距離，拍照時她主動搭著他的肩，讓他印象深刻：「她超親切的！」

馮偉傑、許志豪、吳申梅、翁鈺鈞、余凱揚、林喬安、林孟宗等9位歌手，今宣布11／25將在高雄流行音樂中心舉辦「相馮．紅人SHOW」演唱會。談到演唱會，許志豪說，三立《超級紅人榜》13年來收視率一直很好，想做一場演唱會回饋長輩，也是感恩成果發表會。

許志豪出道前曾在總統府、立法院上班，並在補習班教課，月入十幾萬元，進入演藝圈後沒有固定收入，反而很快就坐吃山空了，他去《超級紅人榜》當「魔王」賺通告費，因為效果好，受到賞識加入節目與于美人、蔡昌憲一同主持，「這個轉變足以改變我的生活」，如今買了房子也有車。

吳申梅則稱許志豪是她的恩人，因為她參加比賽在闖二十關時，要打敗魔王才可以當歌手，「他竟然讓賢給我」。許志豪搞笑說：「我輸給她之後，選手都希望魔王是許志豪，可能製作單位看我一直來還願意輸，那就當主持人好了」。而被問及選秀節目是否有霸凌事件，許志豪說，現在參加《超級紅人榜》的選手，不僅有保姆帶，還有服裝提供，他們只要人來就好。

吳申梅也曾參加過《中國最強音》選秀節目，她直呼自己很幸運，當時她的導師是陳奕迅，從頭帶她到最後一關，還贊助服裝，「他送我了一件裙子，他太太做設計師。」