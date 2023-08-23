失親兒基金會2023年夢想品格藝術營，在睽違兩年疫情後，近日重新舉辦實體藝術營會。最「大」的亮點就是牆面彩繪，在炎炎夏日與油漆顏料交織的繪畫下，最終完成的11面主題牆面，為孩子們創造美好的暑假回憶。

失親兒福利基金會執行長顧美德表示，這次牆面彩繪的過程，其實就像基金會一直想傳達給孩子們的意象，他們不只是受助者，而是有機會能建構及描繪自己的未來，透過這些美麗的畫作，也向大眾述說，服務的孩子是有創作力、想像力與無限可能的。

營會中的畫作主題《我的夢想旅程》來自學員小娟的創作，她將自己的左半邊畫成保家衛國的軍人、右半邊畫成打火的消防人員，她希望未來能成為像社工老師的助人者；巧巧的夢想是成為一名動畫創作師，圖畫中的她操作電腦畫面與各樣的軟體、小羽創作LINE貼圖《士氣鵝》有著生動的表情與誇張的肢體動作。

今年營會的主題為「築夢前行 Keep Drawing」，失親兒基金會期盼學員們在參與營會後，都能再次獲得「心」的力量，一步步地繼續向夢想前進，縱使面對未來會有惶恐、不安，期許在營會當中的經歷能陪伴每一個人Keep going。