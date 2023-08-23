農曆7月鬼門開！各式各樣習俗禁忌需要敬畏但不需迷信，除了心存敬畏的心，中和警分局安平派出所於日前（19日）家家戶戶普渡拜拜時，共同參與轄內里民普渡大會，走入社區與居民互動，並進行婦幼安全宣導。

中和警分局提醒民眾第一小心「騙人鬼」，五花八門詐欺手法，引誘你匯款買點數，錢就落入詐騙集團的口袋，追也追不回；另外小心「色色鬼」，假意和你聊天談感情，掏心掏肺要視訊裸聊，當你衣服一件件褪去，就會截取裸照、側錄裸露性影像，威脅你匯款買點數，否則就要傳給社群好友，不僅失去金錢，更甚者人財兩空，千萬記得「色」字頭上一把刀，要戰勝心裏以及螢幕另一邊的色鬼。

日常生活中也要提防「不士鬼」，像是偷拍別人裙底或是性私密影像的行為，已經有刑法專章予以處罰；若是遇到毛手毛腳，趁機吃豆腐的性騷擾行為，也切勿輕饒，當下立即打110報警，讓警察將這些好色之徒繩之以法。