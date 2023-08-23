新北市議會臨時會今（23）日進入第3天議程，針對2022年新北市總決算暨審計報告進行審議，民進黨議員陳乃瑜指出，新北市去年審計報告有高達122項缺失需要改善，因此要求市長侯友宜專案報告，但議會法制室以地方制度法法規回應，認為法規已排除市長列席說明。

陳乃瑜表示，審計報告當中顯示，新北市2022年歲出決算高達1798億4875萬餘元，但是也列出122項缺失需要改善，認為市長侯友宜有必要到議會進行專案報告；黃淑君也補充，122項缺失當中還有11項列重大缺失，而且都跟民生有關，例如近期急降雨不斷造成多處積淹水，建議要求侯友宜專案報告的意見提送大會審議。

不過議會法制室搬出地方制度法第49條第2項指出，直轄市議會、縣（市）議會委員會或鄉（鎮、市）民代表會小組開會時，對特定事項有明瞭必要者，得邀請各該直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長以外之有關業務機關首長或單位主管列席說明，認為法規已將市長排除。

對於法規條文，無盟議員馬見強調對於是否邀請侯友宜進行專案報告沒有立場，但是馬見質疑，條文內容明定「得邀請市長以外首長」，卻沒說不得邀請，認為引述的法規內容有討論空間。

國民黨議員周勝考則認為決算與市長完全沒有關係，而且聯席會議也沒有辦法決定市長要不要來，應該針對決算進入實質審查；民進黨議員許昭興也說，今日召開的是小組聯席會議，依權責召集人無法決議，認為不應為難主席鍾宏仁。

最後陳乃瑜提請主席鍾宏仁裁示，希望邀請侯友宜前往議會針對122項缺失做專案報告，但若不願前往也要確實回覆，另外針對地方制度法條文，要求議會法制室說明法規文意，讓議員能夠了解條文內容的意思。