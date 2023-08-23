夏威夷毛伊島本月8日爆發野火，火勢迅速蔓延，至少奪走115條人命，仍有上千人下落不明。官員今天請求居民提供DNA樣本，以協助鑑定在灰燼中發現的人體遺骸身分。

路透社報導，與此同時，調查人員也承認，毛伊島（Maui）野火的罹難者遺體恐無法全數尋回。

負責領導家庭援助中心的毛伊郡檢察官馬丁（Andrew Martin）說，他已與曾處理過其他大規模傷亡災難DNA採樣的專家談過，也發現夏威夷居民提交樣本的意願較低。

他說：「前來提供DNA樣本的家庭成員人數，比其他災難要少得多。」

馬丁說，當局迄今已蒐集到104件DNA樣本，他無法解釋居民似乎不太願意提供的原因。但他向居民保證，他們提供的DNA樣本只會用來鑑識遺骸身分，不會被轉移到任何執法資料庫或機構，希望這將有助更多家庭成員付諸行動。

調查人員表示，在持續更新的失蹤人口名單上，仍有1000至1100人下落不明。

但他們也說，名單上的資訊一團亂，有些僅列出名字，有些則缺少出生日期等，還有些人性別不詳，也可能因資料來源不同而重複登載同一名失蹤者。

他們並未預測何時或能否完成尋回名單上所有人的任務。他們還說，目前仍無法估算最終會有多少人因野火喪命。

毛伊郡警察局長白耶悌（John Pelletier）說，就算搜救工作好不容易結束後，「我也無法保證能找到所有人」。

毛伊郡官員說，在強風助長下，野火席捲毛伊島西部濱海小鎮拉海納（Lahaina），至少造成115人喪命。當局表示，目前已搜查完災區內所有單層樓民宅。