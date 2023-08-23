新店區公所舉辦「新店二叭子植物園x安坑輕軌-探索原生林」活動。（新店區公所提供）

新北市新店區公所結合安坑輕軌推廣必遊景點「二叭子植物園」，將於9月2日、3日上午舉辦「新店二叭子植物園x安坑輕軌-探索原生林」活動，現場包含DIY彩繪望遠鏡、生態導覽、親子尋寶闖關集章等活動，另有在地小農市集，邀請民眾一同探索二叭子公園。

新店區長陳怡君表示，新北市安坑輕軌於今年2月通車營運，沿線景點二叭子植物園為新北市唯一原生林植物園，園區內原始林相及動植物生態豐富，親子步道至核心廣場沿途設有無障礙緩坡步道、動植物教育解說互動裝置、公廁、涼亭、休憩座椅等設施，適合樂齡健走、親子共遊、校外教學、步道生態教育研究等活動。

為推廣安坑輕軌及區內觀光，公所特別舉辦本次活動，邀請大朋友、小朋友拿著自製望遠鏡親山尋寶，闖關收集植物園特色，深入了解園區生態。

新店區公所表示，活動當日因雙城路封路管制、無停車場，請民眾響應低碳旅遊，搭乘大眾運輸前往，本次活動免費，欲參加民眾可至新北市新店區公所官網報名。