圓剛的產品均由圓展代工生產，圓剛營銷費用較高，主要是歐美子公司的投資，其次是行銷費用如展會等。圓剛今年下半年最重要的業務重點是直播帶貨，會先從亞洲開始，亞洲看好大陸市場，所以也從大陸開始執行。

圓剛今年的重要產品是新一代黑鳩錄音室等級麥克風，Live Streamer Mic 350 (AM350) USB電容式麥克風正式上市，為全球首款導入全球頂尖DIRAC音效調校技術的麥克風。DIRAC作為全球豪華汽車和頂級音響製造商的聲音神匠，為AM350帶來了前所未有的卓越聲音。透過AM350，每一個聲音細節都能細膩呈現，將聲音體驗推向全新境界，並在聲音錄製方面重新定義聲音品質的全新標準。使播客(Podcast)、ASMR、歌手和其他需要呈現卓越音質的使用者，將聲音細節完美呈現，開創聲音體驗的新境界。AM350賦予唱歌、播客和ASMR完美聲音，無需額外的設備，讓家庭錄音體驗直接升級為錄音室級別的出色音質呈現。

其次，圓剛今年的首款新品PA511D Mingle Bar多功能視訊會議攝影機即為集大成者，以企業級專業影音，搭配對一般消費者簡單易上手的使用介面，再透過AI技術提升會議影音品質，打造一體化多功能的視訊會議機，PA511D將所有會議中的關鍵設備結合到一個簡易的設備中，在建置較小的會議空間時，安裝方便、減輕IT人員負擔的優點，及免除複雜操作和昂貴的採購成本的設計，為中小企業和機構，提供專業視訊會議室的所有需求。